«Просто для настроения»: строители восхитили Химки своим снежным хобби

На станции Левобережная в Химках уже несколько недель проходит необычная выставка. Ее экспонаты не размещены в зале, а вылеплены из снега на откосах у путей. Барельеф с названием города, снеговик и даже детализированная скульптура танка стали яркими акцентами в зимнем пейзаже. Авторами оказались не местные дворники, как думали сначала жители, а приезжие строители. Об этом стало известно REGIONS .

Все началось в январе, когда на сугробе у моста станции Левобережная появилась первая аккуратная надпись: «С Новым годом, Химки!». Позже неизвестный мастер поздравил с праздником и Москву. Апофеозом творчества стала сложная снежная композиция с танком, раскрашенным в цвета. Местные жители отмечают, что с каждым днем работы становятся все искуснее.

Как выяснилось, «художниками по снегу» оказалась команда монтажников, приехавших на вахту из Ульяновска для строительства высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург. В свободное от основной работы время они решили добавить красок в серые зимние будни.

Рабочие, впервые оказавшиеся в Химках, специально купили краску, чтобы сделать свои снежные творения еще ярче.

«Просто сделали для людей, для настроения», — пояснил один из авторов, 31-летний монтажник железобетонных конструкций Виктор Шевцов.

Реакция горожан неоднозначна: для одних это настоящее украшение района и повод для улыбки, другие с юмором предлагают распространить практику на весь округ. Но общее настроение все же позитивное. Как отмечают прохожие, «приятно смотреть на это искусство, позитив!». Для многих такие городки также повод вспомнить детство, когда можно было беззаботно лепить из снега весь сезон.

