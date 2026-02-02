Одинцовский «Диснейленд»: жители превратили двор в главную селфи-локацию зимы

В подмосковном Одинцове снегопады обернулись не только уборкой, но и творчеством. На Вокзальной улице силами местных жителей появилась оригинальная зимняя фотозона, которая моментально стала популярным местом для семейных снимков, передает REGIONS .

Из снега и льда умело были вырезаны красочные новогодние сани, рядом с которыми разместились раскрашенные вручную фигуры Деда Мороза, Снегурочки и коробка с подарками. Благодаря детальной проработке удалось создать волшебное место, продлив жителям новогоднее настроение.

Уникальность инсталляции заключается в ее ручной работе и интерактивности. Все скульптуры раскрашены яркими цветами, что выделяет их на фоне зимнего пейзажа. Рядом установлена табличка с приглашением: «Можно посадить в сани ребенка для фото». Этот дружелюбный жест превратил арт-объект в настоящую общественную площадку для праздничных фотосессий.

Фотографии снежной композиции быстро разлетелись по социальным сетям и местным телеграм-каналам, вызвав волну одобрительных комментариев.

«Спасибо, такие моменты и создают праздничное настроение!» — написал один из пользователей.

На практике горожане уже оценили подарок: фотозона пользуется спросом не только у семей с детьми, но и у владельцев домашних питомцев, которые охотно позируют в волшебных санях. Таким образом, обычная улица в Одинцове на время превратилась в локацию, где городская среда стала ближе и уютнее благодаря инициативе самих жителей.

