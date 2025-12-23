«Просто хотела взять ребенка». Что известно о продаже младенца в Карачаево-Черкесии?

В Карачаево-Черкесии завершилась попытка незаконной сделки по продаже новорожденного ребенка. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального следственного управления СКР, суд применил строгую меру пресечения к обеим участницам инцидента.

По информации следствия, в начале декабря 2025 года беременная жительница республики, не планировавшая воспитывать будущего ребенка, нашла покупательницу — другую местную жительницу. Они договорились о передаче младенца сразу после родов за 500 тысяч рублей. В качестве аванса покупательница оплатила услуги роддома на сумму 39 тысяч рублей, пообещав внести остальные средства позднее.

Соглашение было приведено в исполнение 15 декабря: сразу после появления ребенка на свет покупательница забрала его, однако эти действия были своевременно пресечены правоохранительными органами.

В отношении биологической матери ребенка суд 22 декабря избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. На следующий день, 23 декабря, Черкесский городской суд ограничил свободу второй фигурантки, заключив ее под домашний арест на срок два месяца. В отношении обеих женщин возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса РФ.

Ранее сообщалось о том, что главврачи сразу трех клиник в Приморье подозреваются в торговле детьми.