«Просто сил не хватит»: в России отказались вводить шестидневку
Россияне заявили, что готовы работать 365 дней в году
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Минтруд РФ не поддержал введение шестидневной рабочей недели на законодательном уровне. Об этом сообщил глава ведомства Антон Котяков в беседе с ТАСС.
Министр труда отметил, что изменять рабочую норму в Трудовом кодексе не будут. Однако Котяков подчеркнул, что по соглашению сотрудника и работодателя график работы может быть достаточно гибким и изменяться как в сторону сокращения, так и увеличения. Глава Минтруда уточнил, что лучше сосредоточиться на регулировании диалога работника и работодателя, чтобы все переработки оплачивались.
«Мне кажется, что на законодательном уровне необходимо вводить четырехдневку. Чтобы люди не выгорали на работе»; «Если будет четырехдневка, то люди будут работать в полную силу всю рабочую неделю. На шестидневку просто сил не хватит»; «А я думаю, что каждый должен работать столько, сколько может. Но раз проработал человек 365 дней без выходных и отпуска, то и получить должен соответственно», — рассуждают россияне.
Ранее россияне обрадовались новым возможностям поиска работы для студентов.