«Просто сил не хватит»: в России отказались вводить шестидневку

«Мне кажется, что на законодательном уровне необходимо вводить четырехдневку. Чтобы люди не выгорали на работе»; «Если будет четырехдневка, то люди будут работать в полную силу всю рабочую неделю. На шестидневку просто сил не хватит»; «А я думаю, что каждый должен работать столько, сколько может. Но раз проработал человек 365 дней без выходных и отпуска, то и получить должен соответственно», — рассуждают россияне.