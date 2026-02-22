Просто супер: как австриец влюбился в Россию после четырех поездок

Путешественник из Австрии, четырежды побывавший в России, поделился яркими впечатлениями от поездок. Иностранец признался, что за все визиты не столкнулся ни с одним негативным случаем, пишет РИА Новости.

Австрийский путешественник Герфрид Свобода, посетивший Россию уже четыре раза, рассказал о своих впечатлениях от страны. В беседе с журналистами иностранец особо выделил удивительное радушие и открытость местных жителей.

По словам Свободы, любое знакомство в России мгновенно перерастает в нечто большее. Гостя сразу же принимают в близкий круг, вовлекая в широкую сеть дружеских контактов. Турист подчеркнул, что его поразила искренность, с которой его встречали повсюду.

Путешественник затруднился припомнить хоть один неприятный инцидент за все четыре поездки. Он отметил, что везде его окружали исключительно доброжелательные люди. Свобода добавил, что предпочитает спокойный отдых без ночных развлечений, и в каждом городе ему встречались только приветливые граждане. По его мнению, в любой стране можно наткнуться на разных людей, однако в России ему неизменно везло на позитивные знакомства.