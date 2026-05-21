Система бесплатных путевок в санатории, знакомая многим по позднесоветским временам, никуда не делась. Петербуржцы по-прежнему могут получить направление за государственный счет — либо как федеральные льготники через Социальный фонд, либо по программе медицинской реабилитации через ОМС. Однако между желающим и бесплатной койкой лежат справка формы 070/у, решение врачебной комиссии и очередь, растягивающаяся порой на целый сезон, передает « Фонтанка ».

По линии федеральных льгот, прописанных в законе № 178-ФЗ, на путевку могут рассчитывать инвалиды и участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, инвалиды всех групп и дети-инвалиды, граждане, пострадавшие от радиации, а также пенсионеры, имеющие строго медицинские показания — путевка дается для лечения, а не просто для отдыха. При этом оплачивается и дорога туда и обратно. Чтобы попасть в заветный список, нужно не отказываться от набора социальных услуг в пользу денежной компенсации, получить у лечащего врача справку формы 070/у, подать заявление в Социальный фонд России или через «Госуслуги» и запастись терпением. Выбрать конкретный санаторий нельзя — его подбирают по профилю заболевания.

На 2026 год в перечне СФР — восемь здравниц по всей стране, из петербургских в него включен только санаторий «Северная Ривьера» в Зеленогорске. Кроме того, у отделения Социального фонда по Петербургу заключены контракты с 44 санаториями, среди которых «Восток-6», «Голубые озера», «Бобачевская роща» и ГУП «Петербургский метрополитен». Большинство из них специализируются на болезнях системы кровообращения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата и органов дыхания. Если же льготник ранее отказался от соцпакета в пользу денег, вернуть право на путевку можно только с 2027 года, подав заявление до 1 октября 2026-го.

Основной путь в санаторий для взрослого петербуржца — медицинская реабилитация по ОМС. Это не курортный отдых, а продолжение лечения, закрепленное в Территориальной программе госгарантий. Путевка положена тем, кто перенес острое состояние или операцию в стационаре по ОМС: после инфаркта миокарда, операций на сердце и сосудах, инсульта, черепно-мозговых травм, эндопротезирования суставов, тяжелых переломов, а также после химио- или лучевой терапии онкозаболеваний. Направление дает врачебная комиссия того стационара, где лежал пациент, и именно она определяет, нуждается ли человек в долечивании.

Выбор санаториев по ОМС ограничен: у городского комитета по здравоохранению есть только один взрослый санаторий — туберкулезный «Сосновый Бор», остальные — детские. Поэтому пациентов размещают в частных здравницах, заключивших договор с Территориальным фондом ОМС. По состоянию на 19 мая 2026 года комитет заключил контракты с «Черной речкой», куда направляют на реабилитацию после кардиохирургических операций и инфарктов, и с «Дюнами», где долечиваются после ортопедических и нейрохирургических вмешательств.

Эксперты выделяют три главные ошибки, из-за которых путевка превращается в мираж. Первая — уверенность, что пенсионный возраст сам по себе дает право на санаторий. Вторая — отказ от соцпакета в пользу денег с последующей попыткой получить путевку. Третья — надежда на бархатный сезон, которая на деле чаще всего оказывается лотереей.