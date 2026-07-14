PROStore & PROTechno официально объявил: мы прекратили выполнять обязательства перед покупателями

Челябинский магазин PROStore & PROTechno, обещавший дешевые iPhone и другую технику из ОАЭ, официально объявил, что больше не выполняет обязательства перед покупателями. Утром 14 июля в Telegram-канале проекта появилось заявление, авторы которого сообщили, что обстоятельства произошедшего могут содержать признаки мошенничества, и все материалы передадут в правоохранительные органы.

«Вынуждены сообщить, что компания прекратила исполнять свои обязательства перед покупателями. По имеющейся у нас информации, обстоятельства произошедшего могут содержать признаки мошенничества. Окончательную правовую оценку данным событиям дадут правоохранительные органы в рамках проводимой проверки», — говорится в посте.

В заявлении указано имя предполагаемого организатора, который, как утверждается, ежедневно забирал выручку с каждого филиала, но не предпринял реальных шагов для урегулирования ситуации, перестал выходить на связь и ранее был судим. Упомянуты также предприниматели, на которых были оформлены магазины в Челябинске и Миассе, — их позиционируют как пострадавших, якобы до последнего возвращавших деньги клиентам из своего кармана. Всех, кто не дождался оплаченных заказов, просят идти в полицию и прикладывать любые подтверждающие документы, переписки и записи разговоров.

При этом ни описание Telegram-канала, ни официальный сайт магазина не изменились: там по-прежнему обещают любую технику под заказ из ОАЭ с ценами на 10–15 процентов ниже рыночных и позволяют оформить и оплатить заказ. Магазин на улице Сони Кривой второй день закрыт, возле него собираются обманутые клиенты, но общаться с ними никто не спешит — вышедшая сотрудница лишь попросила всех отойти от крыльца.