Простота по новому: завод рассекретил 4 отличия советских и новых «Минсков»

На Минском МотоВелоЗаводе рассказали, чем современная модельная линейка байков отличается от техники времен СССР. Несмотря на технологическое обновление, производитель сохранил главные черты легендарных предшественников, пишет Мотор .

Современные мотоциклы марки «Минск» сохранили преемственность с советскими моделями в простоте и доступности, однако получили принципиально новое технологическое наполнение. Об этом журналу Motor сообщили в пресс-службе минского МотоВелоЗавода.

Представители предприятия перечислили 4 ключевых отличия нынешней линейки от мотоциклов прошлого. Главным изменением стал качественный скачок в технологичности: байки теперь соответствуют актуальным требованиям комфорта, экологичности и безопасности, оставаясь при этом простыми в эксплуатации, как и их предшественники.

Ранее стало известно о возобновлении производства мототехники на Вяземском машиностроительном заводе. Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что первая партия моделей «Хантер» и «Рейнджер» была собрана еще в 2025 году. Официальная презентация этих байков для широкой публики запланирована на лето текущего года в рамках Петербургского международного экономического форума.