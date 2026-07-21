Простуда съела клапан сердца: подмосковные хирурги спасли мужчину, подключив его к искусственным легким

Кардиохирурги МОНИКИ имени Владимирского спасли пациента, у которого обычная простуда разрушила сердечный клапан. Как сообщила пресс-служба подмосковного Минздрава, мужчину доставили в критическом состоянии: ОРВИ дала осложнения в виде одышки и стремительно нарастающей полиорганной недостаточности — отказывали сердце, почки и печень.

Диагностика выявила инфекционный эндокардит: бактериальные отложения разъедали митральный клапан, створки перестали смыкаться, и сердце больше не перекачивало кровь. Реаниматологи экстренно подключили пациента к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации, который временно взял на себя работу сердца и легких.

После стабилизации состояния хирурги заменили разрушенный клапан на искусственный. Заведующий отделением кардиохирургии Дмитрий Зыбин назвал случай крайне тяжелым и уточнил, что после успешной операции пациент провел в реанимации 20 дней, за которые врачам удалось полностью восстановить работу внутренних органов. Из-за длительного постельного режима мужчине пришлось заново учиться ходить под контролем реабилитологов. В стационаре он провел около месяца и с хорошей динамикой направлен на профильную реабилитацию. В ведомстве напомнили, что при появлении на фоне простуды нехарактерной одышки, сильной слабости или отеков необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью, так как запущенная ОРВИ может привести к необратимым последствиям для здоровья сердца.