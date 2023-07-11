«Простых смертных возьмут»: в России начали набор космонавтов среди обычных граждан

Роскосмос уже в четвертый раз объявил о приеме заявок от всех желающих на поступление в команду космонавтов, сообщили в пресс-службе подмосковного Центра подготовки имени Гагарина.

Принять участие в отборе смогут граждане России не старше 35 лет, у которых есть высшее образование по летным, инженерным и научным специальностям, опыт работы от трех лет и знание английского языка.

По понятным причинам кандидат должен быть полностью здоров и хорошо физически подготовлен. Кроме того, вес желающего стать космонавтом должен находиться строго в диапазоне от 50 до 90 кг, а размер обуви не больше 46.

«Что вы ворон ловите? Срочно в отряд Валентину Терешкову!»; «Я вешу больше 90 килограмм. Грустно. Как в песне поется — таких не берут в космонавты»; «Ура, теперь не только актрису Юлию Пересильд в космос возьмут, а еще и простых смертных», — посмеялись россияне в Сети.

Ранее сообщалось, что российские космонавты провели более шести часов в открытом космосе.