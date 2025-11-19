Просвещение и нравственность в центре внимания: в Ленинском округе прошли Рождественские чтения

В образовательном центре «Старт» в Мисайлово открылся XIII цикл Покровских региональных образовательных чтений. В этом году их тема — «Просвещение и нравственность: формирование личности и вызовы времени». В мероприятии участвовали представители духовенства и педагоги образовательных учреждений Ленинского округа.

Заместитель главы округа Иван Гетман отметил, что в эпоху информационной перегрузки особенно важно сохранять для детей ориентиры — доброту, честь, сострадание и уважение к традициям, а также объединять усилия семьи, школы, общества и церкви.

Открытие было посвящено вопросам нравственного воспитания. Перед школьниками выступил благочинный Видновского округа иеромонах Софроний. Ребята подготовили музыкальные и хореографические номера, а завершилось мероприятие исполнением церковного песнопения.

Участники подчеркнули, что цель чтений — создать среду, в которой дети получают современные знания и одновременно формируют духовные и моральные ценности.