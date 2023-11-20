Просветительские мероприятия провели в Подмосковье в рамках Всемирного дня ребенка

В Подмосковье в рамках Всемирного дня ребенка прошли просветительские мероприятия. Их провели общественные помощники, рассказала уполномоченный по правам человека в регионе Ирина Фаевская.

По словам Фаевской, в ходе мероприятий детям рассказали об истории праздника, принятых в этот день Декларации и Конвенции о правах ребенка, а также о правах детей.

«Отдельное внимание было уделено антикоррупционному просвещению и пропаганде антикоррупционного поведения. Повышение правовой грамотности наших жителей — одно из важных направлений нашей деятельности», - добавила омбудсмен.

Всемирный день ребенка отмечается каждый год 20 ноября. Цель праздника — привлечь внимание к проблемам детей и повысить уровень их жизни. В России с 2013 года 20 ноября проводится Всероссийский день правовой помощи детям.