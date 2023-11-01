Просветительский марафон «Знание.Первые» планируется провести в рамках выставки «Россия»

Российское общество «Знание» планирует провести в рамках выставки-форума «Россия» Федеральный просветительский марафон «Знание.Первые». Мероприятие откроет выставку и станет точкой притяжения для молодежи со всей страны.

Ожидается, что марафон соберет более 15 тысяч участников в офлайн-формате и будет транслироваться в прямом эфире на всю Россию.

В рамках марафона молодежь сможет пообщаться со спикерами, узнать о достижениях России в разных сферах и принять участие в конкурсах с призами.

Подробная информация о марафоне представлена здесь.

Также общество «Знание» выступает с инициативой о проведении в рамках выставки всероссийской акции «Прогулка со Знанием». Цель мероприятия — встреча молодежи с высшими должностными лицами регионов и обсуждение интересующих вопросов в формате лекции-экскурсии.