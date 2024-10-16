Просветительский марафон Знание.Первые пройдет в ноябре

Просветительский марафон Знание.Первые Российского общества «Знание» в восьмой раз пройдет с 4 по 7 ноября. Площадки для прямого диалога с молодежью откроются во всех федеральных округах страны и на исторических территориях.

Так, 4 ноября марафон пройдет в Сочи, Пятигорске, Архангельске, Нижнем Новгороде, Якутске, Томске, ХМАО. А с 5 по 7 ноября молодежь встретится с выдающимися людьми страны на главной площадке в центральном выставочном зале «Манеж» в Москве.

Выступления лекторов охватят широкий спектр актуальных направлений, а ключевой темой станет образ будущего России, многонациональное единство, важнейшие достижения и ключевые векторы развития государства в контексте современных вызовов и возможностей.

На площадках просветительского марафона соберутся более 25 тысяч молодых людей. Их ждут более 80 выступлений лекторов Российского общества «Знание». Кроме того, увидеть выступления лекторов можно будет в эфире «Знание.ТВ» на сайте Общества «Знание», а также в официальной группе во «ВКонтакте».