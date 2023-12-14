Просветительскую газету «Победа добра» планируется выпустить в России

В преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне представители сферы образования и культуры объединяются для участия в создании уникального просветительского интернет-портала «Победадобра.рф».

Также под эгидой сайта планируется выпуск Всероссийской просветительской газеты «Победа добра!», направленной на патриотическое воспитание детей и подростков.

Реализовать проект планируется с 1 мая по 31 декабря следующего года. В частности, будет создана специальная тематическая газета в виде плакатов, полностью посвященных 80-летию Победы.

Размещение плакатов планируется в учреждениях дошкольного, общего и начального профессионального образования, подведомственных Министерству просвещения РФ.