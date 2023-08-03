Протестующие гринписовцы забрались на крышу дома Сунака в Йоркшире

Четыре участника акции экологической организации «Гринпис» забрались на крышу дома премьер-министра Великобритании Риши Сунака в Йоркшире, пишет Bloomberg.

Активисты накрыли дом в Ричмонде (Северный Йоркшир) черной тканью в знак протеста против заявления Риши Сунака, сделанного ранее на этой неделе в поддержку увеличения количества лицензий на добычу нефти и газа в Северном море.

«Мы отчаянно нуждаемся в том, чтобы наш премьер-министр был климатическим лидером, а не поджигателем климата», – заявил лидер британского отделения «Гринпис» Филипп Эванс.

Он сказал, что Сунак готов «поджечь планету» ради того, чтобы набрать несколько политических очков.

По мнению активистов, увеличение объемов бурения в Северном море пойдет только на пользу нефтяным гигантам, хотя Сунак заявляет, что новые месторождения помогут простым людям, испытывающим проблемы с оплатой счетов за электроэнергию.