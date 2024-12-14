Как известно, 14 декабря после голосования в парламенте безальтернативный кандидат на главный пост в стране от правящей партии «Грузинская мечта» Михаил Кавелашвили ожидаемо стал шестым президентом Грузии. Итоги голосования выборщиков в парламенте страны подвел ЦИК. Политик суммарно набрал 224 голоса выборщиков при необходимых 200.

Интернет-издание «Подмосковье Сегодня» кратко рассказывает биографию политика и почему именно Михаил Кавелашвили стал шестым президентом Грузии.

Сразу же хочется напомнить, что Михаил Кавелашвили бывший футболист. В 1995 году стал чемпионом России по футболу в составе «Спарта-Алания». Затем поиграл за рубежом и даже стал чемпионом Швейцарии в составе местного «Берна». Повесив в последствии бутсы на гвоздь, он решил уйти с головой в политику, подобно своему соотечественнику Кахаберу Каладзе (действующий мэр Тбилиси).

В 2016 году Кавелашвили стал членом правящей партии «Грузинская мечта». Однако в 2022 году он покинул партию и создал собственное политическое движение «Сила народа». Именно это движение в 2023 году стало инициатором принятия закона об иностранных агентах, что привело к ухудшению отношений между Грузией и западными странами. Это вызвало опасения о возможном сближении Грузии с Россией.

На недавних парламентских выборах, которые состоялись в октябре 2024 года, Кавелашвили был избран в состав законодательного органа по списку правящей партии «Грузинская мечта». Он известен своей бескомпромиссной критикой в адрес оппозиции и ее действий, которые, по его мнению, являются результатом «влияния Запада», направленного на «украинизацию Грузии» и «вовлечение страны в конфликт с Россией».

Кавелашвили придерживается прагматичного подхода к отношениям с Россией. Он считает, что экономическое сотрудничество с Москвой приносит пользу Грузии и её народу.

Добавим, что уже на старте Кавелашвили придется не просто. Уходящий грузинский лидер, открыто поддерживающая оппозицию гражданка Франции Саломе Зурабишвили не раз заявляла, что не признает итоги выборов и уступать свое кресло сменщику не намерена.

Ранее сообщалось, что оппозиционные партии предупредили, что не станут принимать участие в голосовании, назвав его нелегитимным. А действующий грузинский президент Саломе Зурабишвили и вовсе заявила, что не намерена покидать свой пост.