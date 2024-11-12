Протестующие в Абхазии назвали условие разблокировки трассы в Россию

Основная дорога из Абхазии к российской границе будет разблокирована, если освободят шестерых активистов, находящихся в следственном изоляторе, сообщило РИА Новости со ссылкой на одного из участников протеста Левана Инапшбу.

По словам собеседника, они помогают с пропуском скорой помощи, а также поддерживают пешеходов, нуждающихся в переноске багажа. Организован трансфер в Сочи и Сухум.

В Абхазии более двухсот протестующих перекрыли движение через верхний Гумистинский мост, который является частью главной автодороги на Новый Афон, Гагру и границу с Россией.

Протестующие, выступающие против ратификации инвестиционного соглашения с Россией, заблокировали три моста, ведущие из столицы Абхазии. Это нижний и верхний Гумистинские мосты на западной и северной окраинах города, а также Кодорский мост, который уходит на восток и соединяет с основной трассой в сторону Очамчиры и грузинской границы.

Утром активисты разблокировали Кодорский мост после обещаний депутатов парламента Беслана Эмурхбы и главы района Беслана Бигвавы помочь с освобождением задержанных.

Ранее президент Абхазии Аслан Бжания провел внеочередное заседание Совета безопасности страны из-за массовых протестов в Сухуме.