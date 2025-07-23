Протестующие в Киеве начали скакать, крича лозунги «майдана» 2014 года

Участники акций протеста, направленных против урезания прав Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), выражают своё несогласие, используя методы, схожие с теми, что применялись в 2014 году на «майдане». Об этом сообщает украинское информационное агентство «СТРАНА.ua».

Митинг проходит рядом с театром имени Франко. На фотографиях, опубликованных в СМИ, можно увидеть, как участники акции совершают прыжки и скандируют лозунги, характерные для протестов на Майдане в 2014 году.

«По данным правоохранителей, прошлой ночью возле театра Франко ночевали 40 протестующих. Не исключено, что этой ночью их будет больше», — говорится в сообщении.

Изданием добавляется, что в акции протеста в столице Украины принимают участие десятки тысяч людей. Аналогичные мероприятия проходят и в других населенных пунктах страны.

Ранее депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк заявил, что депутаты готовятся оспорить новый закон против НАБУ в Конституционном суде (КС).