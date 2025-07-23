«Это месть за Чернышова»: в Раде заявили о политической подоплеке обысков в НАБУ

Депутаты Верховной рады Украины начали сбор подписей для обращения в Конституционный суд (КС) с требованием отменить закон, подписанный главой киевского режима Владимиром Зеленским, который лишает Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) независимости. Об этом в телеграм-канале сообщил украинский парламентарий Ярослав Железняк.

По его словам, для конституционного представления необходимо собрать 45 подписей коллег.

«Единственное, что сейчас можно сделать, чтобы исправить ситуацию, — это снести этот зашкварный закон в Конституционном суде. Там столько статей регламента было нарушено во время его одобрения, что это достаточно реалистично», — написал депутат.

Накануне стало известно, что Служба безопасности Украины (СБУ) проводит масштабные обыски у детективов НАБУ в различных регионах страны. Силовики подозревают сотрудников бюро в государственной измене, сотрудничестве с Россией и коррупции.

Кульминацией давления на антикоррупционные органы стало задержание Руслана Магамедрасулова, руководителя межрегиональных управлений НАБУ. По информации народного депутата Алексея Гончаренко*, эти действия могут быть ответом на расследование в отношении депутата от «Слуги народа» Алексея Чернышова.

Ранее украинское издание «Страна.ua» сообщило, что протестующие против главы киевского режима Владимира Зеленского планируют повторить Евромайдан в Киеве.

*Росфинмониторингом внесен в перечень экстремистов и террористов.