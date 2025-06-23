Протесты начались в США из-за военных действий против Ирана

Газета New York Times сообщила , что в Соединенных Штатах Америки прокатилась волна протестов, вызванная недавними авиационными атаками на иранской территории.

В минувшее воскресенье свыше десяти городов на территории США стали ареной для демонстраций, выражающих несогласие с военной операцией против Ирана, санкционированной администрацией президента Дональда Трампа. Об этом сообщается в упомянутой статье.

Сообщается, что антивоенные выступления были зафиксированы в таких крупных городах, как Нью-Йорк, Ричмонд, Бостон, Чикаго, Вашингтон и Лос-Анджелес. Участники протестных акций несли флаги Ирана, а также транспаранты, призывающие к прекращению военных действий.

По имеющимся данным, в ночь на воскресенье американские силы нанесли удары по трем иранским ядерным объектам, расположенным в Натанзе, Фордо и Исфахане. Данные события произошли спустя неделю после эскалации напряженности между Израилем и Ираном.

Ранее Иран предупредил США об активизации «спящих ячеек террористов» перед атакой.