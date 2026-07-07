Протез за ₽750 тыс. сломался на четвертой коробке: чем закончилось необычное шоу для подруг

Как сообщает moslenta.ru со ссылкой на Telegram-канал Mash, 37-летний горожанин на глазах у девушек разбивал картонные коробки, но на четвертой услышал хруст и вынужден был обратиться за медицинской помощью. По данным канала, ремонт импланта обошелся ему еще в ₽200 тыс.