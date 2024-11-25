Против блогера Варламова возбуждено уголовное дело из-за нарушения закона об иноагентах

Блогер Илья Варламов* стал фигурантом уголовного дела за нарушения закона об иноагентах, как сообщил ТАСС, ссылаясь на пресс-службу прокуратуры Москвы.

Уголовное дело против известного блогера Ильи Варламова* инициировано в связи с нарушением законодательства об иностранных агентах.

В соответствии с информацией, предоставленной ведомством, дело возбуждено по статье, касающейся уклонения от выполнения обязательств, установленных законом для иноагентов (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ).

В конце марта 2023 года Министерство юстиции включило Варламова* в реестр иностранных агентов. В официальных заявлениях ведомства утверждается, что блогер распространял недостоверную информацию о действиях и политике государственных органов.

Блогер Илья Варламов* заполучил широкую известность в российском интернете. Он имеет свой канал на популярном видеохостинге YouTube, где публикует ролики, связанные с путешествиями, урбанисткой и мировыми новостями.

Ранее суд оставил его в реестре иностранных агентов.

*внесен Минюстом России в список иноагентов.