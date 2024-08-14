Суд оставил блогера Варламова в реестре иноагентов

Второй кассационный суд общей юрисдикции отказал блогеру Илье Варламову* в его жалобе на признание иноагентом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Суд не нашел оснований для отмены вердикта Замоскворецкого суда, подтвердившего законность решения Минюста, который в конце марта 2023 года признал блогера иноагентом. В ведомстве заявили, что Варламов распространял недостоверную информацию о деятельности российских властей и получал финансирование из иностранных источников.

Илья Варламов известен своими путевыми заметками из разных стран мира и российских регионов, он был активным участником протестного движения.

Ранее сообщалось, что российский дизайнер Артемий Лебедев дал трехчасовое интервью журналисту Юрию Дудю*.

*внесены Минюстом России в список иноагентов.