Против Меликова воюют элиты региона: политолог Гращенков раскрыл сроки отставки главы Дагестана

Главу Дагестана Сергея Меликова могут отправить в отставку сразу по окончании президентских выборов в России. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился руководитель Центра развития региональной политики Илья Гращенков.

Со слов собеседника агентства, нынешний глава республики откровенно не справляется с возложенными на него обязанностями. Мало того, он до сих пор не смог нраладить отношения с местным элитами в Дагестане, что очень важно для руководителя такого специфического российского региона.

Особенно авторитет Меликова пошатнули недавние воскресные беспорядки в аэропорту Махачкалы. Глава Дагестана явно не мог ничего поделать с происходящим.

«Меликов давно в числе слабых руководителей, против него воюют элитные группы региона. Поэтому у Меликова шансов остаться на следующий срок крайне мало. Но я бы не стал гипертрофировать, не любят у нас в отставку сразу отправлять. Надо показать, что какое-то время можно выжать. Но после президентских выборов в марте, Меликов вполне может покинуть пост», — пояснил Гращенков.

Напомним, в воскресенье, 29 октября, в махачкалинский аэропорт проникла толпа мужчин после извещения о том, что туда прибывает авиарейс из Израиля. Митингующие заблокировали терминал. На место были вызваны подразделения спецназа.

В результате захвата махачкалинского аэропорта пострадали не менее 20 человек, сообщил Минздрав Дагестана. По факту произошедшего МВД возбудило уголовное дело о массовых беспорядках. Через некоторое время силами правопорядка были установлены порядка 150 активных участников, 83 из них задержаны.