Против нейросетей: эксперты усомнились в эффективности запрета сайтов с ГДЗ

Инициатива Минпросвещения о блокировке сайтов с готовыми домашними заданиями (ГДЗ) и ответами на экзамены вызвала скептическую реакцию экспертов. Как пишет интернет-издание «Ямал-медиа» , педагоги и депутаты сомневаются, что запретительные меры могут быть эффективными в условиях стремительного развития искусственного интеллекта и цифровых технологий.

Проблема законопроекта, по мнению критиков, заключается в его запоздалости и технической сложности реализации. Депутат комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко отмечает, что школьники в любом случае найдут альтернативные способы получения ответов — через нейросети, родителей или репетиторов.

«Задачей педагога остается научить ребенка использовать все доступные инструменты для получения знаний, а не ради оценки», — подчеркнула парламентарий в беседе с «Ямал-Медиа».

Особые опасения вызывает потенциальная блокировка разборов заданий ЕГЭ, ОГЭ и олимпиад прошлых лет. Для учеников из удаленных регионов, где доступ к качественным репетиторам ограничен, такие материалы часто становятся основным ресурсом для самостоятельной подготовки. Учитель Юлия Капалкина отмечает, что для серьезной подготовки необходимо понимание формата экзаменов, который невозможно получить без анализа заданий предыдущих лет.

Эксперты указывают на парадоксальность ситуации: в эпоху, когда нейросети способны генерировать решения по любому запросу, административные запреты на отдельные сайты выглядят анахронизмом. Капалкина уверена, что современные школьники легко обойдут блокировки с помощью искусственного интеллекта, а попытки ужесточения контроля приведут лишь к появлению новых «серых» схем.

Альтернативой запретительным мерам, по мнению специалистов, должно стать изменение самой системы оценивания и образовательных подходов. Акцент необходимо смещать с механического воспроизведения ответов на проверку понимания материала, умения рассуждать и применять знания. Как отмечает Пилипенко, даже при использовании ИИ школьник должен провести мыслительную работу, чтобы правильно сформулировать запрос, а нейросеть может выступать в роли инструмента, объясняющего ход решения.

Ранее сообщалось, что Минпросвещения готовится заблокировать в интернете готовые домашние задания.