Против полковника Росгвардии Степина возбудили дело о мошенничестве

В отношении полковника Федеральной службы войск национальной гвардии (Росгвардии) Андрея Степина возбудили новое уголовное дело о мошенничестве, связанном с хищением более 140 млн руб., сообщил «Коммерсантъ».

Отмечается, что следственные органы открыли дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество). Это обвинение будет рассматриваться в связке с ранее возбужденным делом, касающимся злоупотребления должностными полномочиями (ст. 285.4 УК РФ).

Степин и его сообщники обвиняются в совершении мошеннических действий при поставке специальной техники на аэродромы Ермолино, Моздок и Чкаловский. Контракт на поставку был заключен с компанией «Вектор». Полковник Степин не признает свою вину. Он также отказался давать показания. С ноября 2024 года он находится под стражей в следственном изоляторе (СИЗО).

Также стало известно, что бывший полковник Росгвардии Олег Гамаюнов частично признал свою вину в участии в организованной преступной группе (ОПГ). По данным следствия, эта группа состояла из сотрудников различных подразделений центрального аппарата Росгвардии и бизнесменов, которые помогали в заключении госконтрактов на невыгодных условиях.

По информации следствия, завышение цен на поставляемое оборудование для аэродромов составило 79,9 млн руб., что составляет около 40% от общего объема госконтрактов. Участники ОПГ выводили и обналичивали эти средства.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что чета обвиняемых Копайгородских хочет через суд вернуться в зону проведения специальной военной операции (СВО).