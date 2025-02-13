Семья находящихся под следствием Копайгородских хочет вернуться на СВО

Супруга экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского, обвиняемая в посредничестве в получении взятки и хищениях, подала иск в Московский гарнизонный военный суд (МГВС) с просьбой признать незаконным ее увольнение с военной службы, сообщил «Коммерсантъ».

По информации источника, иск был возвращен Копайгородской без рассмотрения, так как ответчиком должно быть Министерство обороны РФ, а не конкретная воинская часть. В связи с этим Янина обратилась в Луганский гарнизонный военный суд (ЛГВС).

Копайгородская была уволена с военной службы 11 ноября 2024 года. Она обвиняется в посредничестве в получении взятки и хищении земельных участков. Ее супруг Алексей обвиняется по аналогичным статьям УК РФ. Оба обвиняемых свою вину не признали.

28 января экс-мэру Сочи предъявили обвинение в получении взятки. По версии следствия, Копайгородский замешан в «серой схеме» по сбору и утилизации отходов.

Мещанский суд вынес решение продлить арест Копайгородских до 17 мая 2025 года. Следователь обосновала это решение особой сложностью дела, а также необходимостью допроса свидетелей. Защита обвиняемых настаивает на том, что выдвинутые обвинения являются голословными, и требует проверки нового материала.

Янина ранее запросила смягчение меры пресечения, однако ее ходатайство было отклонено судом. Кроме того, защита поднимает вопрос о том, что домашний арест затрудняет исполнение родительских обязанностей Копайгородских.

Ранее ТАСС сообщил, что военнослужащие опровергли доводы следствия по делу генерала Ивана Попова о хищении металла.