Против снежных заносов: студенты колледжа «Московия» присоединились к акции «Снежный десант» в Кашире

В условиях сильных снегопадов студенты подмосковского колледжа «Московия» в Кашире активно присоединились к добровольческой инициативе «Снежный десант».

В среду, 28 января, студенты провели работы по расчистке подходов к образовательным учреждениям городского округа, обеспечивая безопасный доступ для воспитанников детских садов и учащихся школ.

Работа велась организованными группами с использованием ручного снегоуборочного инвентаря. Слаженные действия и командный дух позволили волонтерам оперативно ликвидировать наледь и снежные заносы, оперативно восстанавливая инфраструктурную доступность социально значимых объектов.

Подобные инициативы вызывают глубокое уважение и подтверждают высокий уровень социальной ответственности современной молодежи. Готовность студентов бескорыстно включаться в решение общественных задач, вносить практический вклад в благоустройство родного города и демонстрировать созидательную гражданскую позицию служит важным примером для всего сообщества, укрепляя дух взаимопомощи и делая городскую среду более комфортной и безопасной.