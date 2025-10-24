Протоиерей Ефанов объяснил, почему повторное крещение недопустимо

Пвторное крещение для взрослых, крестившихся в детстве, не требуется. Протоиерей Андрей Ефанов отметил, что человек автоматически становится членом православной общины и получает доступ ко всем таинствам. Об этом сообщают « Актуальные новости » со ссылкой на портал Фома.

Читатель «Фомы» с инвалидностью с детства обратился к протоиерею Ефанову с вопросом о повторном крещении, так как не помнит своей процедуры и его крестный отец пропал. Священник пояснил, что повторное крещение не проводится и не нужно. Крещение, совершенное в детстве, присоединяет человека к церкви и позволяет ему участвовать во всех таинствах.

Ефанов отметил, что верующий может исповедоваться, причащаться, принимать участие в соборовании и быть поминаемым на литургиях. Для укрепления духовной жизни он рекомендовал заняться воцерковлением.

Если посещение храма затруднено, священник советует приглашать священника домой для совершения таинств и получения наставлений.

