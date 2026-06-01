Протоиерей Монаршек напомнил о евангельских признаках конца света и призвал не гадать о датах

Секретарь Сергиево-Посадской епархии Русской Православной Церкви протоиерей Иоанн Монаршек в беседе с РИАМО напомнил верующим о евангельских признаках приближения последних времен. По его словам, войны, природные катастрофы и нарастающая ненависть между людьми прямо указывают на описанные в Писании процессы, однако искать тайные знаки и высчитывать даты бессмысленно.

Священнослужитель подчеркнул, что ключевым признаком станет тяжелый духовный упадок общества. Он пояснил, что, согласно Евангелию, в людях охладеет любовь и они будут ненавидеть друг друга. Вместе с тем официальная позиция Церкви полностью исключает попытки вычислить точный срок апокалипсиса. Протоиерей отметил, что эти сроки намеренно скрыты от человеческого понимания, а строить предположения — произойдет ли конец света завтра, через десять или сто лет — абсолютно бессмысленно. Любые предсказания и нумерологические расчеты в православной традиции считаются суеверием.

Вместо паники и тревожных ожиданий Иоанн Монаршек призвал сосредоточиться на повседневных духовных ориентирах. Единственно правильной подготовкой к финалу времен он назвал внутреннее преображение человека. Главной задачей, по его словам, остается проявлять любовь, сострадание друг к другу, любить Бога и ближних. Именно сохранение человечности, милосердия и доброты, убежден священник, способно уберечь общество от преждевременного краха.