Протоиерей назвал святых «серьезным звеном» между Путиным и Трампом

Православные обеих стран молятся о благополучном исходе переговоров. Об этом сообщило РИА Новости , цитируя протоиерея Серафима Гана.

Объявление о предстоящих переговорах президентов России и США совпало с днем памяти преподобного Германа Аляскинского — русского святого, особо почитаемого в Америке.

Как отметил управляющий делами канцелярии Архиерейского синода Русской православной церкви за границей протоиерей Серафим Ган, многие верующие увидели в этом совпадении особый знак.

Дата объявления о встрече глав государств — 9 августа — совпала с 55-летием канонизации святого. Сами переговоры США и России запланированы на пятницу, 15 августа.

Ранее Епархия Аляски объявила «Неделю молитв» перед встречей Путина и Трампа.