Протоиерей Первозванский посоветовал россиянам покупать места на кладбище

Протоиерей Максим Первозванский в беседе с RuNews24 заявил, что гражданам можно и даже нужно покупать места на кладбищах заблаговременно. Он объяснил, почему стоит отбросить суеверия на этот счет.

Отец Максим одобряет идею заблаговременной покупки места на кладбище для себя или близких. Это упрощает в будущем многие ритуальные процессы и является элементарной заботой о себе и родных.

«Идея семейных захоронений — мера уместная и логичная. Подобные вещи не должны пугать или расстраивать. Следует относиться к таким вопросам со спокойствием и не поддаваться суевериям», — сказал клирик московского храма Сорока мучеников Севастийских в Спасской слободе.

Протоиерей Евгений Иванов в свою очередь напомнил, что покупка земли для захоронения не играет роли в судьбе человека. Суеверия здесь не уместны. К тому же, еще пророк Авраам поступал точно также: на заранее выбранном участке похоронили и его, и семью. Случай описан в Священном писании.

Таким образом гражданам, особенно глубоко верующим, не стоит стеснять себя страхами и предрассудками по части покупки мест на кладбище.

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