В Ленобласти проводят экспертизу 40 кг меда, сданного в храм для военных СВО

Неизвестный передал храму в Сертолово Ленинградской области сорок килограммов меда. Бдительный священнослужитель попросил полицию проверить съедобный презент, предназначавшийся для раненых бойцов СВО. Об этом пишет 47news.

По предварительной информации, вкусный презент бойцам СВО неизвестный передал батюшке, подъехав на сером кроссовере к церкви во Всеволожском районе Ленобласти. Благотворитель быстро скрылся, оставив священника в раздумиях. Он не поверил в благие намерения мужчины и решил увезти подозрительные коробки подальше, к обочине.

На место священник вызвал полицию и ОМОН. Однако кроме тягучей сладкой массы внутри ничего не обнаружили. Не было ни взрывчатки, ни каких-то других подозрительных предметов. Но батюшка попросил проверить содержимое лучше, так как кто-то мог отравить мед.

В итоге все 40 кг лакомства отправились на экспертизу. От нее будет зависеть, дойдет ли мед на стол к бойцам.

Издание отмечает, что и сам священник был на СВО, а теперь служит настоятелем храмов при двух воинских частях и помогает бойцам.

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