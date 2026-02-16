Протоиерей предупредил, что Масленица — это не объедание, а мягкий старт Великого поста

С 16 по 22 февраля православные христиане входят в Сырную седмицу — в народе ее называют просто Масленицей. Для кого-то это исключительно народные гулянья, блины с припеком и проводы зимы. Но Церковь смотрит на эту неделю гораздо глубже. Митрофорный протоиерей Владимир Полторак объясняет: Масленица — это не пир живота, а последняя ступень перед Великим постом, и относиться к ней нужно соответственно. Об этом сообщают Argumenti.ru.

По его словам, в православном календаре эта неделя называется Сырной седмицей. Уже нельзя есть мясо, но еще разрешены молочные продукты, яйца и, конечно, блины. Такая «полупостная» диета нужна не просто так: она мягко перестраивает организм, чтобы резкий вход в строгий пост не стал для тела шоком. Среда и пятница на этой неделе — не постные, но дух воздержания уже витает в воздухе. В храмах начинают класть земные поклоны и читать молитву Ефрема Сирина, которая станет главной на все семь недель поста.

Но главное, что происходит на Масленице, — не на кухне, а в душе. Войти в пост с обидами и тяжелым сердцем — значит заранее провалить все духовное делание. Поэтому вся неделя идет под знаком примирения, а завершается Прощеным воскресеньем. Протоиерей Владимир призывает не пропускать богослужения среды и пятницы, а в последний день обязательно прийти в храм на Чин прощения, чтобы уйти в пост с чистым сердцем. Это вовсе не значит, что блины под запретом. Наоборот, блины — древняя и вполне уставная традиция, ведь в них нет мяса. Но, напоминает отец Владимир, важно соблюдать меру. Объедаться до отвала — значит предавать сам дух подготовки. Разгульные гулянья тоже не обязательны: вполне достаточно сходить в гости к родным или принять их у себя.

По его мнению, Масленица дана нам не для того, чтобы наесться впрок перед семинедельным постом, а чтобы мягко настроиться на покаянный лад, примириться с ближними и подготовить душу к настоящей духовной работе.

