Врачи Подмосковья рассказали, сколько блинов можно съесть без ущерба для здоровья

Главный внештатный диетолог Министерства здравоохранения Московской области Инна Пичугина рассказала, сколько блинов можно съесть без ущерба для здоровья на Масленицу.

По словам специалиста, человек без заболеваний ЖКТ может съедать 3-4 блина в день. Это количество рекомендуется разделить на несколько приемов пищи.

С осторожностью есть блины следует людям с сахарным диабетом, повышенным холестерином и ожирением, а также при наличии заболеваний ЖКТ.

Дети могут есть блины с двух лет — сначала по паре кусочков. Детям дошкольного возраста не следует есть более одного блина. Школьники могут съедать два-три блина, подростки — три или четыре.

Чтобы блины были полезнее, их лучше приготовить с использованием цельнозерновой муки или с добавлением ржаной, овсяной, гречневой муки. Начинку также лучше выбирать полезную — творог низкой жирности, свежие ягоды и фрукты.

В случае переедания рекомендуется прогулка на свежем воздухе: она поможет переварить пищу. Чтобы успокоить желудок и снять вздутие, можно выпить стакан теплой воды или чай с мятой, ромашкой или имбирем.

