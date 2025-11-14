Протоиерей Андрей Ткачев призвал россиян отказаться от зарубежных путешествий и сосредоточиться на внутреннем туризме. Об этом сообщает агентство « Кулик ».

Священник отметил, что большинство граждан плохо знают собственную страну и советует посещать монастыри, храмы и святые места. Он подчеркнул, что поездки за границу в основном приносят выгоду иностранному турбизнесу, а россиянам выгоднее тратить средства на родные достопримечательности.

Некоторые россияне выразили несогласие с этим мнением, указывая, что внутренние курорты не обеспечивают круглогодичный доступ к теплому морю. В то же время они положительно оценили перспективу развития внутреннего туризма.

Ранее депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов заявил о готовящихся проверках в отношении иерея Андрея Струцкого из-за публичных заявлений о женщинах.