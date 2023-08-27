Протоиерей РПЦ предложил отправлять в зону СВО посетителей ночных клубов

Протоиерей Русской православной церкви Андрей Ткачев заявил в эфире телеканала «Царьград», что молодых людей, которые проводят время в ночных клубах, необходимо отлавливать и отправлять в зону СВО.

По его мнению, «летучие военкоматы» не там ищут уклоняющихся от воинского долга. Им следовало бы не дежурить на границе России и Грузии в Верхнем и Нижнем Ларсе, а совершить хотя бы один рейд по ночным заведениям больших городов.

Ткачев отметил, что проводящие там целые ночи молодые люди отличаются отменным здоровьем.