Протоиерей РПЦ предложил отправлять в зону СВО посетителей ночных клубов
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Протоиерей Русской православной церкви Андрей Ткачев заявил в эфире телеканала «Царьград», что молодых людей, которые проводят время в ночных клубах, необходимо отлавливать и отправлять в зону СВО.
По его мнению, «летучие военкоматы» не там ищут уклоняющихся от воинского долга. Им следовало бы не дежурить на границе России и Грузии в Верхнем и Нижнем Ларсе, а совершить хотя бы один рейд по ночным заведениям больших городов.
Ткачев отметил, что проводящие там целые ночи молодые люди отличаются отменным здоровьем.
«Грешить, когда твои сверстники рук, ног лишаются – это вообще свинство. Вот туда надо рейд один сделать. Я вас уверяю, это будет настолько оздоравливающий иметь эффект, что мы страну со временем не узнаем», – заверил священник.