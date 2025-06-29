Протоиерей Ткачев назвал женщин слишком амбициозными

Протоиерей Андрей Ткачев высказал мнение о том, что современные женщины предъявляют завышенные требования и стремятся к независимости, вопреки традиционной роли, отведенной им как «помощницам» мужей. Соответствующее видео опубликовали на его странице в социальной сети «ВКонтакте».

По мнению священника, успех мужчины часто обусловлен мудростью женщины, предпочитающей оставаться в тени и оказывать поддержку, не стремясь к публичности. Ткачев советует женщинам с удовольствием занимать позицию за спиной своего супруга, оказывая ему необходимую помощь.

Идеалом для него является жена офицера — женщина, «умный человек, знающий свое место, который умеет ждать, умеет придушить свои требования ради высшей цели, умеет молиться за мужа».

Однако, если женщина «надышалась этим угарным газом современной цивилизации» и мечтает «заработать денег» и «быть звездами», то она не сможет соответствовать этому образу и вряд ли станет супругой офицера, возможно, найдя себя в браке с директором рынка.

Ткачев считает, что в настоящее время женщинам внушают мысль о том, что они «чего-то достойные, чего-то большего», что приводит к вечному поиску и неудовлетворенности.

Он подчеркнул, что женщина должна осознавать свою роль последовательницы мужа, подобно нитке за иголкой, поскольку таково божественное установление.

«Потребительство, мечты, фантазии удовлетворенной жизни, желания большего, лучшего, раздраженность на то, что этого большего нету, потом, в конце концов, потом будут измены, и вот это все, развал, оно же приходит на место безбожия», — подытожил протоиерей, связывая стремление к материальным благам и неудовлетворенность с духовным кризисом.

Ранее священник РПЦ Головин ответил на вопрос о количестве смертных грехов.