Протоиерей Ткачев посоветовал не «кормить» чужой турбизнес поездками

Протоиерей Русской православной церкви Андрей Ткачев во время проповеди высказал мнение, что россиянам стоит отказаться от заграничных путешествий и уделить больше внимания внутреннему туризму. По его словам, поездки за рубеж лишь поддерживают иностранный турбизнес, тогда как отечественная сфера отдыха нуждается в развитии, сообщает Турдом .

Священник отметил, что большинство граждан плохо знают собственную страну и могли бы открыть для себя множество интересных и значимых мест в России. Он подчеркнул, что траты на зарубежные курорты можно заменить путешествиями по родным регионам.

По мнению Ткачева, особое внимание следует уделять паломническим маршрутам, посещению монастырей, храмов и святынь, связанных с историей и памятью святых людей. Такие поездки, как считает священнослужитель, позволяют не только отдохнуть, но и укрепить веру.

Он также подчеркнул, что именно духовный и культурный туризм внутри страны способен стать альтернативой заграничным поездкам и помочь россиянам лучше понять собственные корни.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за осень в рамках промтуризма провели более 50 экскурсий.