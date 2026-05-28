Протоиерей Трушин рассказал, как молитва по соглашению помогает родителям поддержать детей на экзаменах

Настоятель Никольского храма в селе Лямцино, духовник православной гимназии в Домодедове протоиерей Александр Трушин рассказал, как родителям правильно молиться за детей во время экзаменов, чтобы поддержать их, а не навредить излишним давлением, передает REGIONS .

Священник напомнил о старинной русской традиции — молитве по соглашению. Ее суть в том, что несколько человек договариваются в одно и то же время читать одинаковое молитвенное правило с общей просьбой к Богу. Находиться при этом в одном месте необязательно — важно духовное единство и синхронность.

По словам отца Александра, на Руси матери, особенно переживающие за детей, собирались вечерами и читали по главе Евангелия, после чего поминали имена всех ребят, которым предстояли испытания. Этот же подход батюшка советует применять и сегодня, например, родителям одноклассников перед ЕГЭ. Он подчеркнул, что такое правило — тяжелое, но очень действенное.

При этом протоиерей предостерег: молитва не должна становиться инструментом давления. Нельзя упрекать ребенка фразами вроде «мы молились, а ты подвел» — по его словам, даже неудача на экзамене может оказаться шансом переосмыслить свой путь. Он также призвал не превращать веру в магию и помнить, что Господь дает силы, но стараться должен сам человек. В воскресенье перед испытанием священник рекомендовал вместе сходить в храм, поставить свечу и попросить благословения.