Провал года Toyota RAV4: аналитик объяснил феномен бешеной популярности CX-5

Аналитики подвели итоги первых двух месяцев 2026 года на российском автомобильном рынке и выявили явного лидера среди зарубежных марок. Бестселлером признан паркетник Mazda CX-5, чей тираж превысил 4400 экземпляров. Конкурирующая Toyota RAV4 довольствовалась второй строчкой с результатом всего 1500 проданных машин. Данные обнародовал глава агентства «Автостат» Сергей Целиков. Об этом сообщает «Российская газета» .

Независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов в интервью «Российской газете» детально разобрал факторы, обеспечившие столь впечатляющий разрыв. Специалист указал на комплекс преимуществ, сформировавших потребительское предпочтение.

По мнению аналитика, репутация бренда Mazda как производителя, скрупулезно относящегося к деталям и придерживающегося строгих стандартов качества, играет ключевую роль. Это привлекает покупателей, нацеленных на приобретение по-настоящему надежного средства передвижения. Кроме того, модель CX-5 выгодно отличается стильным экстерьером, комфортабельным и эргономичным салоном, а также простотой в повседневной эксплуатации.

Существенным экономическим бонусом Тузов назвал отсутствие необходимости уплачивать повышенный утилизационный сбор. Мощность силового агрегата Mazda CX-5 не превышает 160 лошадиных сил, что позволяет ввозить автомобиль без дополнительных фискальных обременений. Эксперт также подтвердил, что версии с пробегом этого японского кроссовера сохраняют высокую ликвидность на вторичном рынке благодаря зарекомендовавшей себя безотказности.