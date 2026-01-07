Провал охраны: что не так с защитой самых популярных у угонщиков автомобилей

Российские страховые компании на основе собственной статистики сформировали перечень автомобильных марок, наиболее часто становившихся объектами угона в 2025 году. Открытые данные по таким преступлениям со стороны Министерства внутренних дел РФ не публикуются, сообщает carexpo .

По информации, предоставленной страховой компанией ВСК, наибольшее количество страховых случаев, связанных с угоном, пришлось на автомобили марки Kia. На эту корейскую марку, согласно отчету, пришлось 21% от общего числа краж застрахованных автомобилей. На втором месте с результатом 14% оказались автомобили российской марки Lada.

В первую десятку антирейтинга также вошли Lexus, Chery, Li Auto, Hyundai, Land Rover, Mercedes-Benz и Toyota. Среди отдельных моделей выделялась Kia Stinger, на которую пришлось 14% угонов от общего числа в статистике ВСК. Страховая компания «Зетта Страхование» подтвердила высокую долю угонов корейских автомобилей, указав на лидирующие позиции моделей Hyundai, но не раскрыла детальной статистики.

Представленные данные охватывают только автомобили, застрахованные по договорам КАСКО, и могут не отражать полную картину по всем угонам в стране.

