Провалили всю разведку: как сложилась жизнь высланных из США в 2010 разоблаченных агентов России

В марте исполнилось бы 74 года со дня рождения Александра Потеева, бывшего полковника СВР, чье предательство в 2010 году привело к провалу целой сети российских нелегальных разведчиков. В ту историю, названную американцами охотой на «призраков», оказались вовлечены супружеские пары и одиночки, многие из которых десятилетиями жили под чужими именами. После ареста их выслали в Москву в рамках обмена, однако их истории продолжились, пишет Коммерсантъ.

Самым опытным в группе считался Михаил Васенков. Под именем Хуана Ласаро он работал в Перу и США с 1975 года, был фотожурналистом, преподавателем и даже получил звание Героя Советского Союза. В Штатах он жил с супругой Вики Пелаес, которая, как выяснилось, не была посвящена в его миссию. После возвращения в Россию чета переехала в Перу, где Васенков скончался в 2022 году. Их сын Хуан остался в Америке и стал известным пианистом, выступающим в Метрополитен-опере.

Выпускники Томского госуниверситета Андрей Безруков и Елена Вавилова вошли в образ Дональда Хитфилда и Трейси Фоули. Они сумели получить блестящее образование: Безруков окончил Гарвард, а Вавилова — Университет Макгилла. В США мужчина основал консалтинговый бизнес, а супруга работала риелтором. После возвращения они стали публичными фигурами: Безруков консультирует крупные корпорации и преподает в МГИМО, а Вавилова пишет шпионские романы и выступает с лекциями. Их дети, считавшие себя канадцами, после долгих судебных тяжб вернулись жить в Канаду.

Владимир и Лидия Гурьевы, известные как Ричард и Синтия Мерфи, вели типичную для американского пригорода жизнь: стригли газон и растили дочерей. При этом Лидия получила степень MBA в Колумбийском университете и собирала экономические данные, работая бухгалтером на Манхэттене. Сейчас Гурьева занимает пост исполнительного директора в ВЭБ.РФ, а ее муж работает в IT-сфере.

Михаил Куцик и Наталья Переверзева (Майкл Зоттоли и Патрисия Миллз) обосновались в Сиэтле под видом скучной среднестатистической пары. ФБР удалось заснять, как Куцик выкапывает в парке заначку с деньгами, оставленную другим агентом. Впоследствии супруги сделали успешную карьеру в «Транснефти», а Наталья к 2025 году стала гендиректором фармацевтической компании.

Известная широкой публике Анна Чапман после возвращения занялась медийными проектами и бизнесом. Михаил Семенко, самый молодой в группе, после обмена работал в структурах «Ростеха». Все разведчики, за исключением Васенкова, были удостоены государственных наград в октябре 2010 года.