Проведение торгов по заложенному имуществу: Участие в открытых аукционах

Организатор торгов (Продавец) — ООО «Меридиан», действует на основании ГК № 100095304123100025 от 24.11.2023 г.

Место приема заявок: ЭТП ООО «ИНТЕРВАЛ-ПРО»: https://auction.msk.ru/.

Дата начала приема заявок на участие в торгах — 16.04.2024 г.

Дата окончания приема заявок — 26.04.2024 г.

Дата, время проведения торгов — 27.04.2024 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Форма аукциона — открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Извещение 1. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 5% от нач. цены:

1.Кв-ра, общ. пл. 86,0 кв. м., к/н: 50:21:0060403:4499, адрес: МО, Ленинский мун. р-н, сп. Молоковское, с. Молоково, Ново-Молоковский б-р, д. 10, кв. 213. П.150-М от 03.04.24. Собств.: Рачков А. А. Взыск.: ПАО Сбербанк. Цена: 8 140 000,00р.

2.Кв-ра, общ. пл. 55,8 кв. м., к/н: 50:21:0080105:5338, адрес: МО, Ленинский мун. р-н, г. Видное, ул. Им. Героя Советского Союза В. Н. Фокина, д. 8, кв. 22. П.161-М от 03.04.24. Собств.: Стребков А.А., Стребкова Е. Н. Взыск.: ООО Долговой консультант. Цена: 6 594 667,00р.

3.Кв-ра, общ. пл. 52,4 кв. м., к/н: 50:23:0000000:146161, адрес: МО, Раменский район, пос. РАОС, д. 13, кв. 21. П.153-М от 03.04.24. Собств.: Кучина М.В., Кучин П. В. Взыск.: ПАО Росбанк. Цена: 4 181 897,60р.

4.Зем. Уч., пл. 1394 +/-13 кв.м, к/н: 50:14:0030410:630; Жил. дом, общ. пл. 273,1 кв.м, к/н: 50:14:0030410:769, адрес: МО, Щелковский р-н, п. Образцово, ул. Спортивная, д. 27. 104. П.155-М от 03.04.24. Собств.: Смирнова Т. А. Взыск.: Кушаев Р. Б. Цена: 10 500 000,00р.

Извещение 2. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 5% от нач. цены:

1.Кв-ра, общ. пл. 40,4 кв. м., к/н: 50:21:0080105:1890, адрес: МО, Ленинский р-н, г. Видное, ул. Завидная, д. 13, кв. 54. П.122-М от 19.03.24. Собств.: Ворошилова Н. В. Взыск.: ПАО Промсвязьбанк. Цена: 3 999 760,00р.

2.Кв-ра, общ. пл. 51,2 кв. м., к/н: 50:21:0090212:22802, адрес: МО, Ленинский мун. р-н, сп. Булатниковское, рп. Лопатино, ул. Сухановская, дом 21, кв. 230. П.126-М от 26.03.24. Собств.: Гасанов С. И.оглы. Взыск.: ООО Долговой Консультант. Цена: 4 027 640,00р.

3.Кв-ра, общ. пл. 39,1 кв. м., к/н: 50:22:0040102:2514, адрес: МО, р-н Люберецкий, п. Томилино, ул. Пионерская, д. 5, кв 55. П.131-М от 26.03.24. Собств.: Иванов А. А. Взыск.: АО Тинькофф Банк. Цена: 3 340 090,64р.

4.Кв-ра, общ. пл. 74,6 кв. м., к/н: 50:21:0080105:1972, адрес: МО, Ленинский р-н, г. Видное, ул. Завидная, д. 13, кв. 130. П.107-М от 13.03.24. Собств.: Мамедов В.Г.о. Взыск.: ПАО Банк ВТБ. Цена: 7 219 050,00р.

5.Кв-ра, общ. пл. 42,4 кв. м., к/н: 50:46:0000000:23352, адрес: МО, г. Электросталь, ул. Спортивная, д. 24, кв. 26. П.120-М от 19.03.24. Собств.: Романов И. С. Взыск.: АО Банк БЖФ. Цена: 2 461 600,00р.

Место приема заявок: ЭТП «РТС- Тендер»: https://www.rts-tender.ru/

Дата начала приема заявок на участие в торгах — 16.04.2024 г.

Дата окончания приема заявок — 26.04.2024 г.

Дата, время проведения торгов — 27.04.2024 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Форма аукциона — открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Извещение 3. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 5% от нач. цены:

1.Комн., к/н: 50:21:0060201:5694, общ. пл. 16,7 кв. м., адрес: МО, Ленинский р-н, пос. Володарского, ул. Зеленая, д. 42, кв. 29, комн. 7. П.104-М от 13.03.24. Собств.: Комиссаров А. С. Взыск.: ПАО Сбербанк. Цена: 1 278 980,55р.

2.Кв-ра, общ. пл. 24,2 кв. м., к/н: 50:11:0020408:12271, адрес: МО, г. Красногорск, д. Путилково, ул. Сходненская, д. 13, кв. 345. П.117-М от 19.03.24. Собств.: Брага А. В. Взыск.: АО Тинькофф Банк. Цена: 3 604 341,36р.

3.Кв-ра, общ. пл. 92,6 кв. м., к/н: 50:11:0010417:4935, адрес: МО, г. Красногорск, б-р. Подмосковный, д. 14, кв. 92. П.125-М от 19.03.24. Собств.: Митрошин В. В. Взыск.: ПАО Совкомбанк. Цена: 12 410 000,00р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://auction.msk.ru/, https://www.rts-tender.ru/, http://mos-meridian.ru/ и по адресу: г. Москва, ул. Образцова, д. 14, этаж 2, пом. VIа, тел.: +7 993 911-43-48, e-mail: meridian.mos.obl@yandex.ru.