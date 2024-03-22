Проведение торгов по заложенному недвижимому имуществу: основание, условия, даты

Форма аукциона — открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Дата, время проведения торгов –03.04.2024 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Дата начала приема заявок на участие в торгах — 22.03.2024 г.

Организатор торгов (Продавец) — ООО «ГКБ», действует на основании ГК № 100095304123100028 от 24.11.2023 г.

Извещение 1. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 5% от нач. цены:

1. Кв-ра, общ. пл. 32,2 кв. м., к/н: 50:15:0010802:430, адрес: МО, г. Балашиха, ул. Свердлова, д. 17, кв. 6. П.122-ГКБ от 19.03.24. Собств.: Кострюков Ю. А. Взыск.: ПАО Промсвязьбанк. Цена: 2 260 000,00р.

2. Кв-ра, общ. пл. 32,4 кв.м, к/н: 50:15:0010802:1413, адрес: МО, г. Балашиха, ул. Объединения, д. 4, кв. 261. П.126-ГКБ от 19.03.24. Собств.: Данилова В. П. Взыск.: ПАО Сбербанк. Цена: 2 634 300,00р.

3. Кв-ра, общ. пл. 58,6 кв. м., к/н: 50:15:0041101:3709, адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Янтарный, ул. Кольцевая, д. 12, кв. 149. П.129-ГКБ от 19.03.24. Собств.: Азизова Н. В. Взыск.: АО Дом.РФ. Цена: 6 740 000,00р.

4. Пом. II, общ. пл. 89,1 кв.м, к. н. 50:12:0100806:6017; Нежил. Пом. 009, общ. пл. 104,6 кв. м., к. н. 50:12:0100806:5766. Адрес: МО, г. Мытищи, ул. Юбилейная, д. 24А. П.114-ГКБ от 13.03.24. Собств.: Алекберов Г. Г. Оглы. Взыск: Маслов П. Г. Цена: 9 120 000,00р.

5. Жил. дом, общ. пл. 95,3 кв. м., к/н: 50:23:0020396:1481; Зем.уч., общ. пл. 1012 кв. м., к/н: 50:23:0020396:471. Адрес: МО, Раменский р-н, сп. Кузнецовское, ДНП «Лесной городок», ул. Радужная, д. 57. П.119-ГКБ от 13.03.24. Собств.: Кудайбергенова Г. К. Взыск: ПАО «Росбанк». Цена: 4 863 872,00р.

6. Кв-ра, общ. пл. 44,6 кв. м., к/н: 50:46:0010502:578, адрес: МО, г. Электросталь, пр-кт Ленина, д. 31А, кв. 49. П.125-ГКБ от 19.03.24. Собств.: Веревкин М. М. Взыск.: АО Банк БЖФ. Цена: 3 296 000,00р.

Извещение 2. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 5% от нач. цены:

1. Жил. дом, общ. пл. 95,8 кв. м., к/н: 50:20:0000000:289347; Зем.уч., общ. пл. 590 кв. м., к/н: 50:28:0020401:102, адрес: МО, г. Домодедово, мкр. Востряково, просп. 1-го Мая, д. 5а. П.77-ГКБ от 14.02.24. Собств.: Моисеенко Р.А., Ситник А. В. Взыск: ПАО Сбербанк России. Цена: 3 943 862,64р.

2. Кв-ра, общ. пл. 58,3 кв. м., к/н: 50:09:0000000:100300, адрес: МО, р-н Клинский, п. Шевляково, д. 10, кв. 13. П.44-ГКБ от 30.01.24. Собств.: Кузьмина С. Г. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 2 061 760,00р.

3. Кв-ра, общ. пл. 44,5 кв. м., к/н: 50:56:0010201:315, адрес: МО, Подольский р-н, г. Климовск, ул. Садовая, д. 30, кв. 50. П.36-ГКБ от 30.01.24. Собств.: Зайцева Л. А. Взыск: ПАО «Совкомбанк». Цена: 3 519 000,00р.

4. Кв-ра, общ. пл. 46,9 кв. м., к/н: 50:55:0030802:1214, адрес: МО, г. Подольск, ул. Высотная, д. 7, кв. 49. П.70-ГКБ от 14.02.24. Собств.: Сирецану Т. С. Взыск: ПАО МКБ. Цена: 3 919 401,00р.

5. Кв-ра, общ. пл. 43,7 кв. м., к/н: 50:05:0030161:783, адрес: МО, р-н Сергиево-Посадский, с. Васильевское, д. 21, кв. 34. П.99-ГКБ от 21.02.24. Собств.: Сунгаева Л. К. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 1 966 560,00р.

6. Кв-ра, общ. пл. 44,6 кв. м., к/н: 50:05:0070402:2434, адрес: МО, г. Сергиев Посад, ул. Толстого, д. 3Б, кв. 38. П.100-ГКБ от 21.02.24. Собств.: Виденин А. А. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 3 228 640,00р.

7. Кв-ра, общ. пл. 46 кв. м., к/н: 50:58:010403:2617, адрес: МО, г. Серпухов, ул. Космонавтов, д. 32, кв. 34. П.72-ГКБ от 14.02.24. Собств.: Усачева Н. И. Взыск: КПК Народный Капитал. Цена: 2 507 160,00р.

Место приема заявок: ЭТП «РТС-Тендер»: https://www.rts-tender.ru/

Дата начала приема заявок на участие в торгах — 22.03.2024 г.

Дата окончания приема заявок — 01.04.2024 г.

Дата, время проведения торгов –03.04.2024 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Извещение 1. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 5% от нач. цены:

1. Кв-ра, общ. пл. 73,3 кв. м., к/н: 50:57:0020315:92, адрес: МО, г. Коломна, ул. Гражданская, д. 6, кв. 47. П.127-ГКБ от 19.03.24. Собств.: Куприев А. В. Взыск.: АО Тинькофф Банк. Цена: 7 312 936,00р.

2. Комн., общая пл., 15,8 кв.м, к. н. 50:46:0010502:1468, адрес: МО, г. Электросталь, пр-т Ленина, д. 23, кв. 27, комн. 1. П.111-ГКБ от 13.03.24. Собств.: Стрепетова И.В., Стрепетов Г. Е. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 667 200,00р.

Извещение 2. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 5% от нач. цены:

1. Кв-ра, общ. пл. 57,7 кв. м., к/н: 50:26:0160314:469, адрес: МО, Наро-Фоминский р-н, г. Апрелевка, ул. Февральская, д. 44, кв. 65. П.105-ГКБ от 21.02.24. Собств.: Шутов А.А., Медведева Ю. Ю. Взыск: АО РСХБ. Цена: 6 816 519,75р.

2. Кв-ра, общ. пл. 53 кв. м., к/н: 50:20:0040636:8362, адрес: МО, Одинцовский р-н, пос. Горки-2, д. 1, кв. 11. П.8-ГКБ от 26.01.24. Собств.: Лукьянов Н. С. Взыск: ПАО Норвик Банк. Цена: 8 041 000,00р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://auction.msk.ru/, https://www.rts-tender.ru/, http://gosconsburo.ru, и по адресу: г. Москва, 2-й Неопалимовский переулок, д. 11, оф. 2а, ТЕЛ.: +7 925 011-87-77.