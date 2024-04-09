Проведение торгов с заложенным арестом недвижимого имущества

Организатор торгов (Продавец) — ООО «ГКБ», действует на основании ГК № 100095304123100028от 24.11.2023 г.

Место приема заявок: ЭТП ООО «Интервал-Про»: https://auction.msk.ru/.

Дата начала приема заявок на участие в торгах — 09.04.2024 г.

Дата окончания приема заявок — 19.04.2024 г.

Дата, время проведения торгов – 23.04.2024 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Форма аукциона — открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается уч-ик, предложивший макс-ую цену.

Извещение 1. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первичные торги. Задаток 5% от нач. цены:

1.Кв-ра, общ. пл. 43,1 кв. м., к/н: 50:15:0000000:37575, адрес: МО, г. Балашиха, ул. Орджоникидзе, д 4, кв. 34. П.133-ГКБ от 26.03.24. Собств.: Усачев А. А. Взыск: ООО СФО Азимут. Цена: 4 084 000,00р.

2.Кв-ра, общ. пл. 38,8 кв. м., к/н: 50:15:0000000:143932, адрес: МО, г. Балашиха, ул. Дмитриева, д 4, кв. 458. П.134-ГКБ от 26.03.24г. Собств.: Новичкова Т. С. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 3 552 070,50р.

3.Кв-ра, общ. пл. 38,1 кв. м., к/н: 50:15:0010123:72, адрес: МО, г. Балашиха, пр-кт Ленина, д. 32Г, кв. 227. П.147-ГКБ от 28.03.24. Собств.: Суханов Н. В. Взыск: ПАО Промсвязьбанк. Цена: 4 270 400,00р.

4.Кв-ра, общ. пл. 28,3 кв. м., к/н: 50:15:0010516:1307, адрес: МО, г. Балашиха, пр-кт Ленина, д. 22, кв. 24. П.148-ГКБ от 28.03.24. Собств.: Романенко Д. С. Взыск: ПАО СКБ Приморья Примсоцбанк. Цена: 3 776 080,00р.

5.Кв-ра общ. пл. 62,5 кв. м., к/н: 50:15:0010803:526, адрес: МО, г. Балашиха, ул. 40 лет Победы, д. 16, кв. 85. П.149-ГКБ от 28.03.24. Собств.: Коташевский В. П. Взыск: АО Банк БЖФ. Цена: 5 887 200,00р.

6.Зем.уч., общ. пл. 47 704 +/- 76 кв. м., к/н: 50:34:0010617:154. Адрес: МО, Коломенский район, с. Парфентьево. П.172-ГКБ от 03.04.24. Собств.: Шестернева И. Я. Взыск.: Сорокин Б. А. Цена: 3 548 800,00р.

7.Зем.уч., общ. пл. 32 562 +/- 63 кв. м., к/н: 50:34:0010617:151. Адрес: МО, Коломенский район, с. Парфентьево. П.172-ГКБ от 03.04.24. Собств.: Шестернева И. Я. Взыск.: Сорокин Б. А. Цена: 2 917 600,00р.

8.Кв-ра общ. пл. 89,9 кв. м., к/н: 50:57:0060301:180, адрес: МО, г. Коломна, проезд Парковый, д. 3, кв. 9. П.159-ГКБ от 03.04.24. Собств.: Карманова (Ивлева) С. Г., Денисюк К. Е. Взыск.: ОАО Банк ИТБ. Цена: 3 796 000,00р.

9.Кв-ра, общ. пл. 60,3 кв. м., к/н: 50:21:0000000:35505, адрес: МО, Ленинский г. о., г. Видное, ул. Завидная, д. 20, кв. 8. П.131-ГКБ от 26.03.24. Собств.: Фролова К. И. Взыск: АО БЖФ. Цена: 7 064 000,00р.

10. Кв-ра, общ. пл. 49,6 кв. м., к/н: 50:21:0010227:12427, адрес: МО, р-н. Ленинский, г. Видное, пр-кт. Ленинского Комсомола, д. 32/56, кв. 112. П.132-ГКБ от 26.03.24. Собств.: Парфенова К.О., Парфенов И. А. Взыск: АО Газпромбанк. Цена: 6 304 715,20р.

11. Кв-ра общ. пл. 64,7 кв. м., к/н: 50:21:0090212:33992, адрес: МО, Ленинский р-н, р. п. Боброво, улица Лесная, д. 8, кв. 305. П.151-ГКБ от 28.03.24. Собств.: Царевский Д. А. Взыск: Банк ВТБ (ПАО). Цена: 6 713 600,00р.

12. Кв-ра, общ. пл. 41,5 кв. м., к/н: 50:22:0010109:35738, адрес: МО, г. Люберцы, пр-кт Гагарина, д. 24, корп. 3, кв. 235. П.139-ГКБ от 26.03.24. Собств.: Ермаков В. В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 3 884 328,00р.

13. Кв-ра общ. пл. 42,5 кв. м., к/н: 50:22:0000000:97785, адрес: МО, г. Люберцы, пр-кт Победы, д. 4, кв. 2. П.135-ГКБ от 26.03.24. Собств.: Гаркун Д. В. Взыск: АО АКБ Фора-Банк. Цена: 4 970 400,00р.

14. Кв-ра общ. пл. 88,2 кв. м., к/н: 50:12:0100805:10245, адрес: МО, г. Мытищи, ул. Борисовка, д. 26, кв. 50. П. 161-ГКБ от 03.04.24. Собств.: Приходько Д. Е. Взыск.: Савин В. В. Цена: 9 658 400,00р.

15. Кв-ра общ. пл. 76,3 кв. м., к/н: 50:12:0090234:914, адрес: МО, го. Мытищи, п. Мебельной Фабрики, ул. Рассветная, д. 3, кв. 186. П.160-ГКБ от 03.04.24. Собств.: Маргарян А. Е. Взыск.: ПАО Банк ВТБ. Цена: 7 091 200,00р.

16. Кв-ра общ. пл. 75,8 кв. м., к/н: 50:17:0000000:57082, адрес: МО, г. Электрогорск, ул. М. Горького, д. 35, кв. 110. П.154-ГКБ от 28.03.24. Собств.: Тихонов О. О. Взыск: АО Тинькофф Банк. Цена: 3 119 149,60р.

17. Кв-ра, общ. пл. 62,1 кв. м., к/н: 50:65:0020304:797, адрес: МО, г. Красноармейск, пр-кт Испытателей, д. 7, кв. 77. П.143-ГКБ от 28.03.24. Собств.: Фокина Н. Е. Взыск: Лобарева Н. Н. Цена: 4 500 000,00р.

18. Кв-ра общ. пл. 45,7 кв. м., к/н: 50:13:0000000:55203, адрес: МО, г. Пушкино, мкр. Серебрянка, д. 2 кв. 91. П.152-ГКБ от 28.03.24. Собств.: Мурашова Ю.В., Семионов Г. Г. Взыск: ПАО Сбербанк России. Цена: 3 333 339,90р.

19. Кв-ра общ. пл. 62,3 кв. м., к/н: 50:33:0020233:353, адрес: МО, г. Ступино, рп. Михнево, ул. Библиотечная, д. 16, кв. 36. П.150-ГКБ от 28.03.24. Собств.: Кривов Е. В. Взыск: ПАО Совкомбанк. Цена: 3 359 000,00р.

20. Кв-ра, общ. пл. 30 кв. м., к/н: 50:14:0000000:94859, адрес: МО, г. Лосино-Петровский, ул. Гоголя, д. 24, кв. 9. П.138-ГКБ от 26.03.24. Собств.: Рожков А. М. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 2 319 200,00р.

21. Кв-ра общ. пл. 60,7 кв. м., к/н: 50:09:0070601:872, адрес: МО, г. о. Химки, дер. Брёхово, мкр. Школьный корпус 8, кв. 108. П.144-ГКБ от 28.03.24. Собств.: Юсифов Х. Ю. Оглы. Взыск: ООО Афанасьевский-7. Цена: 5 400 000,00р.

Извещение 2. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повторные торги. Задаток 5% от нач. цены:

1. Кв-ра, общ. пл. 37,7 кв. м., к/н: 50:21:0060403:2297, адрес: МО, Ленинский р-н, с. Молоково, ул. Школьная, д. 5А, кв. 64. П. 86-ГКБ от 16.02.24. Собств.: Соколов Н. А. Взыск: ООО «ФК Управление Активами». Цена: 3 457 800,00р.

2. Жил. дом, общ. пл. 95,3 кв. м., к/н: 50:23:0020396:1481; Зем.уч., общ. пл. 1012 кв. м., к/н: 50:23:0020396:471. Адрес: МО, Раменский р-н, сп. Кузнецовское, ДНП Лесной городок, ул. Радужная, д. 57. П.119-ГКБ от 13.03.24. Собств.: Кудайбергенова Г. К. Взыск: ПАО «Росбанк». Цена: 4 134 291,20р.

3. Кв-ра, общ. пл. 44,6 кв. м., к/н: 50:46:0010502:578, адрес: МО, г. Электросталь, пр-кт Ленина, д. 31А, кв. 49. П.125-ГКБ от 19.03.24. Собств.: Веревкин М. М. Взыск.: АО Банк БЖФ. Цена: 2 801 600,00р.

Место приема заявок: ЭТП «РТС-Тендер»: https://www.rts-tender.ru/

Дата начала приема заявок на участие в торгах — 09.04.2024 г.

Дата окончания приема заявок — 19.04.2024 г.

Дата, время проведения торгов – 23.04.2024 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр

Форма аукциона — открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается уч-ик, предложивший макс-ую цену.

Извещение 3. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первичные торги. Задаток 5% от нач. цены:

1.Кв-ра общ. пл. 39,2 кв. м., к/н: 50:08:0050234:1127, адрес: МО, Истринский р-н, с. Рождествено, Сиреневый б-р, д. 5, кв. 43. П.136-ГКБ от 26.03.24. Собств.: Нестеров Е. А. Взыск: ПАО Совкомбанк. Цена: 3 373 600,00р.

2.Зем.уч., общ. пл. 600+/-9 кв. м., к/н: 50:08:0050121:185; 2-х эт жил. дом, общ. пл. 120 кв. м., к/н: 50:08:0000000:159667; Баня, общ. пл. 16,0 кв. м., к/н: 50:08:0050121:801. Адрес: МО, Истринский район, СНТ Арбат-1, д. 7. П.137-ГКБ от 26.03.24. Собств.: Воронцов И. Ю. Взыск: Игнатенко В. Е. Цена: 8 280 000,00р.

3.Зем.уч., общ. пл.: 2 346 кв.м, к/н: 50:08:0060139:365; Жил. дом, общ. пл. 140,8 кв. м., к/н: 50:08:0000000:124490; Сооружение нежилое общ. пл. 86,7 кв. м., к/н: 50:08:0000000:127266; Сооружение нежилое, общ. пл. 37,7 кв. м., к/н: 50:08:0000000:119634; Сооружение нежилое, общ. пл. 208 кв. м., к/н: 50:08:0000000:133672. Адрес: МО, р-н Истринский, с/пос. Лучинское, ДНТ НИЛ, ул. Веснина, дом 8. П.168-ГКБ от 03.04.24. Собств.: Пешков А. С. Взыск.: ООО Джидипи Групп. Цена: 30 252 000,00р.

4.Жил. дом с хозяйственными постройками, общ. пл. 962,8 кв.м, к/н: 50:20:0041103:1663; гостевой дом, общ. пл. 198,2 кв.м, к/н: 50:20:0040641:703; Зем.уч., общ. пл. 2362 кв. м. +/- 34 кв. м., к/н: 50:20:0041101:27. Адрес: МО, Одинцовский р-н, Назарьевский с. о., д. Новодарьино, ПДСК Дипломат, д. 21. П.146-ГКБ от 28.03.24. Собств.: Найденов И. А. Взыск: ООО Первый Клиентский Банк. Цена: 160 712 000,00р.

5.Кв-ра общ. пл. 75,2 кв. м., к/н: 50:10:0080203:3496, адрес: МО, г. Химки, мкр. Новогорск, 1 квартал, ул. Ивановская, д. 12, корп. 3, кв. 45. П.153-ГКБ от 28.03.24. Собств.: Калоев А. И. Взыск: ПАО Совкомбанк. Цена: 12 222 000,00р.

Извещение 4. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повторные торги. Задаток 5% от нач. цены:

1. Кв-ра, общ. пл. 21,2 кв. м., к/н: 50:45:0040203:403, адрес: МО, г. Королёв, ул. Шоссейная, д. 3, кв. 57. П.103-ГКБ от 21.02.24. Собств.: Ряднинко Р. Н. Взыск: ПАО Совкомбанк. Цена: 2 372 520,00р.

2. Кв-ра, общ. пл. 73,3 кв. м., к/н: 50:57:0020315:92, адрес: МО, г. Коломна, ул. Гражданская, д. 6, кв. 47. П.127-ГКБ от 19.03.24. Собств.: Куприев А. В. Взыск.: АО Тинькофф Банк. Цена: 6 215 995,60р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://auction.msk.ru/, https://www.rts-tender.ru/, http://gosconsburo.ru, и по адресу: г. Москва, 2-й Неопалимовский переулок, д. 11, оф. 2а, ТЕЛ.: +7 925 011-87-77.