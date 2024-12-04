Проведенное в Ивантеевке танцевальное мероприятие стало «Лучшим молодежным туристическим событием»

Мероприятию, прошедшему в Ивантеевке в сентябре 2024 года, присудили третье место в финале ХIII международной премии в сфере событийного туризма Russian Event Awards. Проведенный на площадке концерт в подмосковном округе стал лидером в номинации «Лучшее молодежное туристическое событие».

Высоких оценок удостоился гала-концерт II Московского фестиваля областного уровня «Город танцует в парках», благодаря которому многие увлеченные хореографией участники и коллективы смогли показать свои таланты. В Ивантеевке тогда собрались 39 коллективов и 15 тысяч посетителей. Яркое творческое событие надолго запомнилось зрителям, которые неустанно поддерживали мастеров движения, динамики и грации.

«Рад, что наш округ – площадка для ярких мероприятий, место, где молодежь может реализовывать свой потенциал и добиваться успехов», – отметил глава округа Пушкинский Максим Красноцветов.

Отметим, что финальное мероприятие в рамках Russian Event Awards провели в Нижнем Новгороде в конце ноября. Событие объединило 348 проектов, причем не только из России. Также участвовали два региона от Республики Беларусь и один проект из Южной Осетии.