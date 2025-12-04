«Проведу обряд, проблемы уйдут». Магические ритуалы обернулись для жительницы Махачкалы уголовным делом

Ей инкриминируется мошенничество в особо крупном размере, а теперь суд определит меру ответственности.

Как установили правоохранители, обвиняемая, узнав от знакомой о семейных неурядицах, не упустила возможности для наживы. Под предлогом помощи со стороны «сильной колдуньи», способной разрешить проблемы с помощью ритуалов, она убедила доверчивую женщину расстаться с огромными ценностями. В итоге под обещания изменить судьбу мошенница завладела деньгами и золотыми изделиями на астрономическую сумму более 7 000 000 рублей. Получив требуемое, она скрылась, а «магическая помощь» так и не была оказана. Материалы уголовного дела, утверждённые прокуратурой Кировского района Махачкалы, уже переданы в суд для вынесения приговора.

