Провели исследование: появились главные киберугрозы для автомобилей в России

Эксперты «Лаборатории Касперского» представили исследование, в котором раскрыли основные киберугрозы для автомобильного транспорта в 2026 году. По мнению аналитиков, современные машины из-за активной цифровизации и внедрения телематики стали такими же уязвимыми для хакерских атак, как и смартфоны, пишет Тарантас Ньюс.

Главные риски связаны с атаками на автопроизводителей, сервисные платформы и подрядчиков, что может привести к распространению шифровальщиков и утечкам персональных данных пользователей. Особую опасность представляют взломы систем удаленной блокировки в сферах такси и каршеринга, поскольку они позволяют злоумышленникам одновременно парализовать сотни автомобилей и использовать их как инструмент для вымогательства.

Помимо этого, растет угроза для логистических цепочек — манипуляции с данными дают возможность перенаправлять грузовики, фактически похищая целые поставки. Уязвимыми оказались и заправочные, и зарядные станции, подключенные к облачным сервисам: их взлом может обернуться хищением топлива и конфиденциальной информации клиентов.

Отдельное внимание в исследовании уделено цифровым слабостям самих автомобилей. Такие элементы, как CAN-шины, OBD-разъемы, NFC-модули, а также Wi-Fi и LTE-чипы, становятся точками входа для злоумышленников. Уже зафиксированы случаи, когда двигатель удавалось запустить через вскрытие фары с последующим доступом к внутренней сети автомобиля. Специалисты ожидают появления новых подобных уязвимостей в наступившем году и подчеркивают необходимость внедрения кибербезопасности «по умолчанию», включающей регулярный аудит систем, шифрование данных и строгий контроль цепочек поставок.

